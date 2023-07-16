'Я - солдат. Мои сердце, душа и тело принадлежат Азову': Денис 'Редис' Прокопенко вернулся в строй (фото)

Подполковник Денис "Редис" Прокопенко, руководивший обороной Мариуполя и находившийся в плену в Турции, вернулся в активную службу и стал командиром бригады "Азов" Национальной гвардии Украины.

Эту новость сообщили в пресс-службе "Азова".

Отмечается, что во время встречи с бойцами бригады "Азов" подполковник Прокопенко подчеркнул, что для него война не закончилась, пока последний украинский боец не вернется из плена, а границы Украины не будут восстановлены в 1991 году.

Он выразил преданность своему военному долгу и заявил, что его сердце и душа принадлежат "Азову".

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Прокопенко отметил, что планирует сосредоточить усилия на подготовке бригады к выполнению задач и пополнению личным составом, техникой и вооружением.

В пресс-службе бригады подчеркнули, что военные долго ждали возвращения своего командира и рады его присоединению к их рядам. Они готовы выполнять любые поставленные перед ними задачи.

Подполковник Прокопенко находится на стадии реабилитации и вскоре полностью начнет исполнение своих служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что 22 сентября 2022 все командиры "Азова", которых российские силовики удерживали в плену, вышли из тюрьмы и были вынуждены выехать в Турцию. 8 июля 2023 все командиры украинского батальона "Азов" вернулись домой из Турции, где находились после освобождения из российского плена.

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