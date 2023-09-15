Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский 'перчатки'

Украинцы часто для обозначения зимней одежды используют суржиковые слова, калькируя русский. В частности, это касается слова "перчатки".

Об этом рассказал для "Сніданку з 1+1" учитель украинского языка Александр Авраменко. Он объяснил, как правильно перевести это слово.

"Наши словари знают два слова – "рукавиці" и "рукавички", но они обозначают не одно и то же", – отметил языковед.

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Авраменко указал, что у "рукавиці" есть только одно отделение для большого пальца. В свою очередь "рукавички" имеют пять отверстий – для каждого пальца руки.

"А вот боксерские могут быть и "рукавиці", и "рукавички" – в зависимости от размера", – добавил учитель.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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