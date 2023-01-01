Юрий Великий показал смешную пародию на путина, договорившегося о стратегических поставках огурцов (видео)

Украинский актер студии "Квартал 95" Юрий Великий показал новую смешную пародию на российского диктатора Владимира Путина и его звонки детям. "Фюрер" договорился о стратегических поставках огурцов и других овощей.

Кроме этого, Путин обсудил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которому недавно подарил кольцо. Юмористический ролик Юрий Большой опубликовал на своем YouTube-канале.

"Да, Машенька, привет. К тебе приходил Дед Мороз? Приходил.. Прекрасно! Чем вы там занимались? Ты не можешь рассказать? Почему? Дед Мороз попросил не рассказывать. В принципе правильно, у Деда Мороза должны быть свои секретики. Он там , надеюсь, ничего противозаконного не делал? Что я имею в виду? Не дискредитировал нашу армию? Нет? Или же, например, не называл "спецоперацию" войной? Тоже нет. Песню не пел обо мне, типу "ла-ла-ла-ла"? Нет? Ну, значит, делал все в рамках закона", – сказал "путин" во время телефонного разговора с ребенком.

Кроме того, он призвал передать "привет" родителям, которые выращивают огурцы и помидоры. "Диктатор" попросил прислать "огурчиков", а еще баклажанчиков или патиссончиков. В общем, какую-то консервацию.

"Просто все, что у нас было, расконсервировали", – сказал с иронией Большой, намекая на расконсервацию РФ старых ракет и военной техники.

Далее "дядя Вова" совершил еще один звонок к девочке Жене, а также спросил, что принес Дед Мороз. Семилетнему ребенку вместо машинки принесли повестку.

Затем Путин провел разговор еще с Лукашенко, у которого возникла проблема: тот надел кольцо, подаренное диктатором, не на палец.

Путин и Лукашенко разговаривают по телефону

"Как говорится, натянул кольцо на свою болезнь", – объяснил Александр Гоблинович, куда же он надел тот подарок.

Напомним, что Юрий Великий показал новую пародию на эксглаву "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Недавно российскому пропагандисту ранило ягодицы во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке.

Также Юрий Великий спародировал предателя Владимира Сальдо, которого искусал украденный оккупантами енот. Животное из Херсонского зоопарка отправило коллаборанта в больницу.

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