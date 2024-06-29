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Юрист объяснил, что работники ТЦК не имеют права делать

Анастасия Крыщук

Юрист объяснил, что работники ТЦК не имеют права делать
Что работники ТЦК не имеют права делать

Работники ТЦК имеют право проверять у мужчин военно-учетные данные. Однако иногда происходят ситуации, которые вызывают вопросы о законности действий.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал РБК-Украина о том, что работники ТЦК не уполномочены делать и когда у них есть законные основания для задержания военнообязанных мужчин.

В частности, военнослужащие имеют право:

  • проверять документы у мужчин призывного возраста (18-60 лет);
  • вручать повестки, это можно делать в любом месте;
  • выписывать сразу постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об админправонарушении;
  • предоставить доступ к информации о военнообязанном, в том числе с персональными данными, военно-учетной специальности, месте работы и семейном положении.

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"Представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан без участия полиции. Если задержание производится без законных оснований, это может быть обжаловано в суде. Также они не имеют права без судебного решения заходить в жилье граждан", – отметил Франчук.

Юрист также добавил, что военные не могут изымать документы без согласия гражданина и требовать явиться в ТЦК без надлежащих оснований или приглашать в ТЦК не по месту прописки.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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