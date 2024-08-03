Юрист объяснил, как действовать, если решение ВЛК не выдают на руки

В мае 2024 г. возникла ситуация, когда военнообязанный гражданин прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получил вывод о непригодности с исключением, но документы ему не выдали. Украинский юрист Юрий Айвазян прокомментировал этот случай и предоставил рекомендации по действиям в подобных ситуациях.

Об этом сообщает Новости Pro.

По словам адвоката, мужчина обратился за юридической консультацией, поскольку в военкомате его документы не нашли, а в резервной базе данных его статус обозначен как "Не на учете, Нужно уточнение". В военкомате объяснили, что документы, возможно, еще находятся в процессе передачи между инстанциями.

Читайте также: Адвокат объяснил, можно ли "отложить" мобилизацию по семейным обстоятельствам

Юрий Айвазян пояснил, что выдача документов задерживается до утверждения постановления ВЛК штатной комиссией, которая может длиться долго. Он посоветовал направить жалобу в Министерство обороны и запросить штатную ВЛК о состоянии рассмотрения утверждения постановления о непригодности.

Следует отметить, что согласно новому закону о мобилизации от 18 мая 2024 года все военнообязанные мужчины должны в течение двух месяцев обновить свои военно-учетные данные, включая обязательное прохождение ВЛК. Без этого получить отсрочку невозможно.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!