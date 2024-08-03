Юрист пояснив, як діяти, якщо рішення ВЛК не видають на руки

У травні 2024 року виникла ситуація, коли військовозобов'язаний громадянин пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримав висновок про непридатність із винятком, але документи йому не видали. Український правник Юрій Айвазян прокоментував цей випадок і надав рекомендації щодо дій у подібних ситуаціях.

Про це повідомляє Новини Pro.

За словами адвоката, чоловік звернувся за юридичною консультацією, оскільки у військкоматі його документи не знайшли, а в резервній базі даних його статус позначено як "Не на обліку, Потрібно уточнення". У військкоматі пояснили, що документи, можливо, ще перебувають в процесі передачі між інстанціями.

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Юрій Айвазян пояснив, що видача документів затримується до затвердження постанови ВЛК штатною комісією, що може тривати довго. Він порадив направити скаргу до Міністерства оборони та зробити запит до штатної ВЛК щодо стану розгляду затвердження постанови про непридатність.

Варто зазначити, що згідно з новим законом про мобілізацію від 18 травня 2024 року, всі військовозобов'язані чоловіки мають протягом двох місяців оновити свої військово-облікові дані, включаючи обов'язкове проходження ВЛК. Без цього отримати відстрочку неможливо.

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