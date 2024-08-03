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Юрист объяснил, как действовать, если решение ВЛК не выдают на руки

Цихоцкая Мария

Юрист объяснил, как действовать, если решение ВЛК не выдают на руки
Выдача документов задерживается до утверждения постановления ВЛК штатной комиссией, которая может длиться долго

В мае 2024 г. возникла ситуация, когда военнообязанный гражданин прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получил вывод о непригодности с исключением, но документы ему не выдали. Украинский юрист Юрий Айвазян прокомментировал этот случай и предоставил рекомендации по действиям в подобных ситуациях.

Об этом сообщает Новости Pro.

По словам адвоката, мужчина обратился за юридической консультацией, поскольку в военкомате его документы не нашли, а в резервной базе данных его статус обозначен как "Не на учете, Нужно уточнение". В военкомате объяснили, что документы, возможно, еще находятся в процессе передачи между инстанциями.

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Юрий Айвазян пояснил, что выдача документов задерживается до утверждения постановления ВЛК штатной комиссией, которая может длиться долго. Он посоветовал направить жалобу в Министерство обороны и запросить штатную ВЛК о состоянии рассмотрения утверждения постановления о непригодности.

Следует отметить, что согласно новому закону о мобилизации от 18 мая 2024 года все военнообязанные мужчины должны в течение двух месяцев обновить свои военно-учетные данные, включая обязательное прохождение ВЛК. Без этого получить отсрочку невозможно.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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