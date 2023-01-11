Юрист объяснил, как местные власти будут сообщать мужчинам об обязанности явиться в военкомат

В Украине местные власти должны извещать военнообязанных лиц об обязанности явиться в военкоматы. Органы местного самоуправления также могут вести учет данных мужчин и обмениваться ими с центрами комплектования.

В комментарии "Главкому" юрист Андрей Новак дал разъяснение, как это будет работать. По его словам, порядок извещения не определен постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

"Скорее всего, уведомление будет происходить в рамках информационных кампаний в медиа. Также для юношей, например, могут быть организованы школой походы в территориальные центры комплектования (военнослужащие). Но бояться, что местные власти будут организовывать "конвой" в военкомат или устраивать преследование – не стоит", – объяснил он.

Юрист добавил, что в Украине должен заработать Единый государственный реестр военнообязанных. В него смогут вносить изменения государственные органы: ЗАГС, полиция, суд и т.д.

В этом же реестре будут указаны данные о здоровье, составе семьи военнообязанного и т.п. Подавать данные военнообязанные смогут через Действие, однако повестки через приложение не будут поступать.

"Единый реестр военнообязанных должен появиться еще в 2018 году, когда Кабмин издал приказ о его создании. Он позволит быстро обмениваться данными и вносить изменения. Например, почему во время мобилизации пришли повестки людям с инвалидностью, родителям трех и более детей или родным тех, кто погиб на войне?Потому что граждане не приходили в военкоматы, чтобы обновлять учетные данные, соответственно Центры комплектования владели не всей информацией. С созданием реестра людям не придется ходить в военкомат всякий раз, когда будет меняться их семейное положение, прописка или состояние здоровье и тому подобное", – отметил Новак.

Напомним, согласно заявлениям командования Сухопутных войск ВСУ, сейчас призывают граждан, имеющих военный опыт. В первую очередь это стрелки, танкисты, связисты и шифровальщики.

Ранее юристы предупредили, что грозит уклоняющимся, которые после получения повестки не явятся в центр комплектования.

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