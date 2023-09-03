'За 27 млн световых лет от Земли: James Webb сделал впечатляющие снимки спиральной галактики 'Водоворот'

Космический телескоп Джеймс Вебб (JWST) представил поразительное изображение спиральной галактики M51, известной как "Водоворот" (Whirlpool).

Как сообщает Space, этот космический снимок, созданный на основе данных инфракрасных камер телескопа (MIRI и NIRCam), демонстрирует величественные спиральные рукава галактики, которая находится в 27 млн световых лет от Земли.

Отмечается, что галактика M51, также известная как NGC 5194 или галактика "Водоворот", отличается от других спиральных галактик своими четко выраженными и хорошо развитыми спиральными рукавами. На представленном изображении темно-красные области отражают теплую пыль, пронизывающую галактику.

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Красные участки демонстрируют свет, преобразованный сложными молекулами, образующимися на пылинках, в то время как оранжевые и желтые оттенки обнаруживают области ионизированного газа, созданные недавно образовавшимися звездными скоплениями.

Галактика M51 находится в созвездии "Гончие Псы" (Canes Venatici) и взаимодействует со своим соседом – карликовой галактикой NGC 5195. Это взаимодействие делает их одной из наиболее изученных пар галактик на ночном небе. Считается, что гравитационное воздействие младшего соседа M51 частично ответственно за формирование ее выразительных спиральных рукавов.

Наблюдение M51 телескопом "Джеймс Вебб" является частью серии исследований под названием "Обратная связь в возникающих экстрагалактических звездных скоплениях" (FEAST). Цель FEAST – изучить взаимодействие между звездным обратным связыванием и формированием звезд в условиях, отличных от нашей галактики – Млечного Пути. Понимание этого процесса критически важно для создания точных универсальных моделей формирования звезд.

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