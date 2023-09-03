''За 27 млн світлових років від Землі: James Webb зробив вражаючі знімки спіральної галактики ''Вир''

Космічний телескоп Джеймс Вебб (JWST) представив вражаюче зображення спіральної галактики M51, відомої як "Вир" (Whirlpool).

Як повідомляє Space, цей космічний знімок, який створений на основі даних інфрачервоних камер телескопа (MIRI та NIRCam), демонструє величні спіральні рукави галактики, яка знаходиться на відстані 27 млн світлових років від Землі.

Зазначається, що галактика M51, також відома як NGC 5194 або галактика "Вир", відрізняється від інших спіральних галактик своїми чітко вираженими і добре розвиненими спіральними рукавами. На представленому зображенні темно-червоні області відображають теплий пил, що пронизує галактику.

Відео дня

Читайте також: Астрономи зафіксували радіосигнал з далекої галактики, що повторюється кожні 22 хвилини

Червоні ділянки демонструють світло, перетворене складними молекулами, що утворюються на порошинках, у той час, як помаранчеві й жовті відтінки виявляють області іонізованого газу, створені зоряними скупченнями, що недавно утворилися.

Галактика M51 знаходиться в сузір'ї "Гончі Пси" (Canes Venatici) і взаємодіє зі своїм сусідом - карликовою галактикою NGC 5195. Ця взаємодія робить їх однією з найбільш вивчених пар галактик на нічному небі. Вважається, що гравітаційний вплив меншого сусіда M51 частково відповідальний за формування її виразних спіральних рукавів.

Спостереження M51 телескопом "Джеймс Вебб" є частиною серії досліджень під назвою "Зворотний зв'язок у екстрагалактичних зоряних скупченнях, що виникають" (FEAST). Мета FEAST – вивчити взаємодію між зоряним зворотним зв'язуванням та формуванням зірок в умовах, відмінних від нашої галактики – Чумацького Шляху. Розуміння цього процесу є критично важливим для створення точних універсальних моделей формування зірок.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!