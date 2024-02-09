За коммуналку будем платить по новым правилам: подробности от правительства

В Украине вводится новый механизм пересчета стоимости ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новый алгоритм будет основываться на принципе "платы за получение". Его будут применять для пересчета платы за:

тепловую энергию горячую воду централизованное водоснабжение и водоотвод вывоз мусора

"Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", – подчеркнул премьер.

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Перерасчет жилищно-коммунальных услуг будет возможен в следующих случаях:

непредоставление коммунальных услуг

предоставление услуг не в полном объеме

предоставление услуг ненадлежащего качества

Порядок перерасчета будет четко определен. Он будет учитывать количественные и качественные характеристики предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Введение нового механизма перерасчета платы за коммуналку должно стимулировать поставщиков услуг к улучшению их качества.

Детальнее о новом алгоритме будет сообщено впоследствии.

Напомним, в правительстве заверили, что не планируют никакие изменения в тарифах для населения.

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