За коммуналку будем платить по новым правилам: подробности от правительства
В Украине вводится новый механизм пересчета стоимости ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Новый алгоритм будет основываться на принципе "платы за получение". Его будут применять для пересчета платы за:
- тепловую энергию
- горячую воду
- централизованное водоснабжение и водоотвод
- вывоз мусора
"Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", – подчеркнул премьер.
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Перерасчет жилищно-коммунальных услуг будет возможен в следующих случаях:
- непредоставление коммунальных услуг
- предоставление услуг не в полном объеме
- предоставление услуг ненадлежащего качества
Порядок перерасчета будет четко определен. Он будет учитывать количественные и качественные характеристики предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Введение нового механизма перерасчета платы за коммуналку должно стимулировать поставщиков услуг к улучшению их качества.
Детальнее о новом алгоритме будет сообщено впоследствии.
Напомним, в правительстве заверили, что не планируют никакие изменения в тарифах для населения.
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