Забрала скорая: в Киеве из-под завалов 'Охматдита' достали младенца, – СМИ

Россияне нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению "Охматдит" в Киеве днем 8 июля. Под завалами корпуса детской больницы удалось обнаружить ребенка.

Младенца забрала машина скорой помощи. Об этом сообщила корреспондентка hromadske.

В то же время спасатели опровергли заявление журналистов. По их словам, пострадали семь детей в возрасте от 2,5 до 17 лет.

По данным КМВА, в результате удара произошло разрушение двух этажей корпуса больницы площадью примерно 400 кв. Погибли два взрослых человека, один из них врач, еще 10 – пострадали. Повреждены и несколько других корпусов.

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Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, что российский удар пришелся на токсикологический корпус, где дети получали диализ. Там повреждены реанимационное отделение, операционные, онкологические отделения.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что всего в Украине в результате утреннего российского ракетного удара уже известно о 36 погибших и 140 раненых.

По данным Forbes, на утреннюю атаку россия потратила от $200 млн. до $250 млн. Стоимость сбитых ракет оценивается от $160 млн. до $200 млн.

Напомним, ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

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