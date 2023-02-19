Зачем добавлять лавровый лист при стирке: лайфхак

Как вернуть вещам цвет во время стирки с помощью лаврового листа

В результате регулярной стирки и глажки со временем цветные вещи могут терять свою яркость и тон. Это происходит также из-за пребывания одежды на солнце. Однако черным вещам можно с легкостью вернуть насыщенный цвет, а цветным – прежний оттенок.

Об этом лайфхаке пишет издание woman24. Это довольно старый и проверенный временем способ. В этом помогут лавровые листья. Его добавляют в стиральную машинку вместе с вещами, хотя существует и способ стирки вручную.

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Для стирки в машинке возьмите 10 лавровых листов и 4 столовых ложки пищевой соды, положите их в небольшой мешочек и перемешайте. Мешочек поместите в барабан стиральной машинки и включите цикл стирки с температурой не менее 30 градусов.

Для стирки вручную подготовьте лавровый раствор. Возьмите 10 лавровых листьев и 4 столовых ложки соды, добавьте воды и вскипятите жидкость в кастрюле. После закипания оставьте смесь на огне еще на 20 мин. Остудите и холодную жидкость залейте в таз с одеждой и оставьте вещи на весь день. После этого постирайте их обычным способом.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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