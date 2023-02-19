Навіщо додавати лавровий лист при пранні: лайфхак

Внаслідок регулярного прання та прасування з часом кольорові речі можуть втрачати свою яскравість і тон. Це стається також через перебування одягу на сонці. Проте чорним речам можна з легкістю повернути насичений колір, а кольоровим – колишній відтінок.

Про цей лайфхак пише видання woman24. Це доволі старий та перевірений часом спосіб. В цьому допоможе лаврове листя. Його додають у пральну машинку разом з речами, хоча існує і спосіб прання вручну.

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Для прання у машинці візьміть 10 лаврових листів та 4 столові ложки харчової соди, покладіть їх у невеликий мішечок та перемішайте. Мішечок помістіть у барабан пральної машинки та увімкніть цикл прання із температурою не менше 30 градусів.

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Для прання вручну підготуйте лавровий розчин. Візьміть 10 лаврових листів і 4 столові ложки соди, додайте води та закип’ятіть рідину у каструлі. Після закипання залиште суміш на вогні ще на 20 хв. Остудіть і вже холодну рідину залийте в таз з одягом та залиште речі на весь день. Після цього виперіть їх звичним способом.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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