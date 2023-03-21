Зачем добавлять лимон при варке яиц: пасхальный лайфхак

Что делать, чтобы яйца не трескались во время варки

Многие домохозяйки начинают готовиться к Пасхе, искать рецепты куличей, покупать красители для окрашивания яиц и природные средства для окрашивания скорлупы. Покраска яиц может быть проблемой, поскольку краска ляжет идеально только на хорошо сваренные яйца, а скорлупа не должна трескаться.

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Чтобы избежать этой проблемы, некоторые хозяйки добавляют в воду для варки яиц лимонный сок, а не только соль. Лимонный сок помогает предотвратить то, что скорлупа будет трескаться. Его можно добавить в любой момент, даже в холодную воду.

С лимонным соком скорлупа не будет прилипать к белку, что позволит сохранить его целым во время очищения. После варки яиц важно смыть горячую воду и залить холодной водой. Через несколько минут воду необходимо поменять, чтоб понизить ее температуру.

Зачем добавлять лимон в воду во время варки яиц

Кроме того, лимонный сок может быть полезен при очищении яиц от скорлупы. Добавление нескольких капель лимонного сока в воду во время этого процесса поможет сохранить белок в целостном состоянии и избежать причащения к скорлупе.

Следующим важным этапом является правильная обработка яиц после их варки. После варки необходимо смыть яйца горячей водой и залить холодной водой. Затем через несколько минут воду нужно изменить, поскольку яйца остаются горячими довольно продолжительное время и нагревают воду.

Раньше мы писали о том, почему категорически нельзя переваривать яйца. Напомним, если вы хотите приготовить вкусный и сытный омлет на завтрак, но у вас дома только одно яйцо, воспользуйтесь советами UAportal.

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