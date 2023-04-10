Зачем добавлять соль во время стирки: 3 преимущества этого метода

Во времена наших бабушек, когда разнообразие стиральных средств было ограничено, хозяйки использовали соль как эффективный метод для стирки белья. Она добавлялась к моющим средствам, которым стирали вещи. Но можно ли использовать этот "лайфхак" сейчас и как соль влияет на работу стиральной машины, читайте в нашем материале.

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Соль имеет несколько преимуществ при использовании ее для стирки белья. Ознакомимся с главными из них, чтобы решить, следует ли воспользоваться этим методом:

Яркость цвета. Соль можно применять при стирке цветных вещей, если вам важно, чтобы они не выцвели. Она также поможет сохранить яркость белой одежды, предотвращая ее изменение цвета на серый. Это может быть особенно полезно, если у вас нет специальных моющих средств, но есть обычная поваренная соль. Оптимальное количество соли для добавления в стиральную машину – 1 столовая ложка на один цикл стирки; Удаление пятен. Соль также может быть эффективным пятновыводителем, даже самых сложных, таких как кровь или вино. Для этого нужно насыпать 1-2 столовых ложки соли на пятно, залить вещи 1-2 литрами холодной воды и оставить на 30-40 минут перед стиркой в машинке. Важно заметить, что соль не наносит вреда вещам или стиральной машине; Мягкость ткани. Соль также может помочь обеспечить мягкость ткани, подобно действию кондиционера для одежды, но по значительно меньшей цене. Для этого можно добавить 1-2 столовых ложки соли в стиральную машину во время цикла смыва, вместе с моющим средством. Соль поможет уменьшить жесткость воды и предотвратить оседание известковых отложений на ткани, что обеспечит более мягкое и приятное на ощупь белье.

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Однако следует отметить, что использование соли для стирки имеет свои ограничения. Она может быть менее эффективна в растворении жирных пятен, таких как масло или жирное пятно от пищи. В таких случаях лучше использовать специальные средства для удаления жирных пятен.

Также, перед использованием соли для стирки, рекомендуется проверить наличие изготовителя стиральной машины, поскольку некоторые изготовители могут не рекомендовать использование соли в их стиральных машинах во избежание повреждения устройства.

Следовательно, использование соли в качестве лайфхака для стирки белья может быть эффективным способом обеспечить яркость цвета, удаление пятен и мягкость ткани, особенно в условиях, когда нет доступа к специальным стиральным средствам. Однако следует обратить внимание на рекомендации производителя стиральной машины и использовать соль разумно, соблюдая рекомендованные дозировки и осторожность.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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