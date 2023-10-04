Зачем класть белую одежду в пакет во время стирки: лайфхак, который поможет сохранить цвет вещей

Как сохранить цвет белых вещей во время стирки в машинке

Нередко случается, что белых вещей, которые нужно постирать, собралось немного и не хочется из-за них запускать полупустую машину. К счастью, существует один лайфхак, который поможет очистить белую одежду вместе с черной и цветной.

Хранить белую одежду в чистоте и свежести может быть непростой задачей, но с помощью нескольких простых советов можно сохранить белые вещи без желтения, пишет ТСН.

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Вот несколько эффективных лайфхаков:

Стирать белые вещи вместе с цветными: Если у вас не хватает белых вещей для полной погрузки стиральной машины, вы можете поместить их в прозрачный пакет и завязать его. Затем кладите этот пакет вместе с другой одеждой в стиральный барабан. Такой трюк поможет очистить белую одежду, не окрашивая ее цветом. Использование режима "Нежная стирка" и низкой температуры: При стирке белых вещей важно установить режим "Нежная стирка" и температуру не выше 30 градусов. Это поможет предотвратить загрязнение и желтение ткани. Не используйте слишком много моющих средств: Белые вещи подвержены загрязнению, но использование слишком много моющего порошка или кондиционера может привести к накоплению плохо вымываемых остатков. Рекомендуется тщательно ополаскивать белую одежду после стирки, чтобы устранить избыток моющих средств. Использование природных отбеливателей: вместо химических отбеливателей можно использовать природные средства. Например, лимонный сок или уксус может помочь вернуть белой одежде прежнее белье. Для этого добавьте 1/4 стакана уксуса во время последнего цикла полоскания. Высушивание на воздухе: Пластиковые корзины и сушилки могут быть не лучшими вариантами для сушки белой одежды, поскольку пластик плохо пропускает воздух. Лучше используйте мешки из натуральных материалов, таких как хлопок или лен. Если есть возможность, сушите белую одежду на свежем воздухе, поскольку солнечный свет считается естественным отбеливателем. Если белая одежда окрасилась: Если вы помыли белую одежду вместе с цветными вещами и пожелтели или потемнели, вам может помочь такой трюк: положите вещь в стиральную машину вместе с 1/2 мерной ложки соды и 1/2 мерной ложки уксуса. Включите машину на время, чтобы раствор хорошо перемешался, но обеспечьте горячую воду. После этого отработайте обычным циклом стирки.

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