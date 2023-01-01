Зачем класть ореховую скорлупу в цветочные горшки

Главные правила ухода за вазонами и зачем в горшок с цветами класть скорлупу от ореха

Часто в горшки в домашние цветы кладут скорлупу грецких орехов. Однако не все знают, зачем такое делают.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" объяснили, зачем в цветочном горшке на почве лежат скорлупки от обычных грецких орехов. Эксперты нашли этому достаточно простое объяснение.

"Вы, наверное, замечали, как на поверхности горшка может появиться белый налет, плесень или ненавистные мошки. Иногда это происходит из-за неправильного ухода за растением, а иногда это случается словно само по себе, учитывая разные факторы. Справиться с этой бедой. можно, если разложить на почве специальные материалы", – отметили эксперты.

Да, речь идет именно о скорлупе грецкого ореха, который сможет справиться с этой проблемой. Разломайте орех на две половины, выковырайте плоды, а очищенные скорлупы положите полой стороной вниз в горшок.

При должной сноровке их можно выложить так, чтобы они выглядели декоративно и напоминали небольшие камешки.

Как ухаживать за комнатными растениями

Если соблюдать несколько правил ухода за комнатными растениями, это позволит избежать голых побегов, пожелтевших листьев и появления различных вредителей.

1. Правильно выбирайте комнатные растения, учитывайте их размеры. Предварительно думайте, куда вы их можете поставить.

2. Правильно поливайте вазоны. Для этого лучше всего использовать отстоянную воду комнатной температуры. Корням сильно вредит хлорированная и холодная вода. Поливайте комнатные растения по мере подсыхания почвы, а когда у вас есть свободное время.

3. Учитывайте светолюбивые растения, или те, которым нужно место, где бы ни попадали прямые солнечные лучи.

Герань, гербера, гибискус, молочай, бальзамин, фиалка, калла, хлорофитум – любят свет.

Азалия, жасмин, олеандр, глоксиния, камелия, роза – лучше ставить во второй ряд. А вот бромелий, дифенбахия, драцен, папоротник, плющ, спатифиллум, каучуконосный фикус – лучше ставьте внутри комнаты.

4. Учитывайте температуру и влажность воздуха.

5. Не забывайте сражаться с вредителями. Поскольку на растениях появляются паутинные клещи, белокрылки, мучнистые черви и т.д. Тревожным сигналом является появление пятен на листьях, замедление темпов роста, сброс бутонов.

6. Помните правила пересадки. В частности, если комната растение в больших горшках, то пересадка нужна не частая. Чем меньше емкость, тем чаще нужно пересаживать растения, поскольку почва быстро истощается.

7. Учитывайте сезонность. Зимой растения нужно меньше поливать, а вот летом – наоборот.

Напомним, перелив – одна из самых частых ошибок в уходе за домашними растениями, что нередко приводит к печальным последствиям. Если вовремя заметить проблему и постараться ее устранить, пострадавшие цветы удастся вылечить и сохранить.

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