Навіщо класти горіхову шкарлупу в квіткові горщики

Часто у горщики до домашніх квітів кладуть шкарлупу волоських горіхів. Проте не всі знають, для чого таке роблять.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" пояснили, навіщо у квітковому горщику на ґрунті лежать шкаралупки від звичайних волоських горіхів. Експерти знайшли цьому досить просте пояснення.

"Ви, напевно, помічали, як на поверхні горщика може з'явитися білий наліт, пліснява або ненависні мошки. Іноді це відбувається через неправильний догляд за рослиною, а іноді це трапляється немов саме по собі, зважаючи на різні чинники. Впоратися з цим лихом можна, якщо розкласти на ґрунті спеціальні матеріали", – зауважили експерти.

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Так, йдеться саме про шкаралупу волоського горіха, який зможе впоратися з цією проблемою. Розламайте горіх на дві половини, виколупайте плоди, а очищені шкаралупи покладіть порожнистою стороною вниз у горщик.

При належній вправності їх можна викласти так, щоб вони виглядали декоративно і нагадували невеликі камінчики.

Як доглядати за кімнатними рослинами

Якщо дотримуватися кількох правила догляду за кімнатними рослинами, то це дозволить уникнути голих пагонів, пожовклого листя та появи різних шкідників.

1. Правильно обирайте кімнатні рослини, враховуйте їхні розміри. Попередньо думайте, куди ви їх зможете поставити.

2. Правильно поливайте вазони. Для цього найкраще використовувати відстояну воду кімнатної температури. Корінню сильно шкодить хлорована та холодна вода. Поливайте кімнатні рослини у міру підсихання ґрунту, а коли у вас є вільний час.

3. Враховуйте світлолюбні рослини, або ті, яким потрібне місце, де б не потрапляли прямі сонячні промені.

Герань, гербера, гібіскус, молочай, бальзамін, фіалка, калла, хлорофітум – люблять світло.

Азалія, жасмин, олеандр, глоксинія, камелія, троянда – краще ставити у другий ряд. А ось бромелій, дифенбахія, драцен, папороть, плющ, спатифілум, каучуконосний фікус – краще ставте у середині кімнати.

4. Враховуйте температуру та вологість повітря.

5. Не забувайте боротися зі шкідниками. Оскільки на рослинах з'являються павутинні кліщі, білокрилки, борошнисті черв'яки тощо. Тривожним сигналом є поява плям на листі, уповільнення темпів зростання, скидання бутонів.

6. Пам'ятайте правила пересадки. Зокрема, якщо кімната рослина у великих горщиках, то пересаджування потрібне не часте. Чим менша ємність, тим частіше потрібно пересаджувати рослини, оскільки ґрунт швидко виснажується.

7. Враховуйте сезонність. Взимку рослини потрібно менше поливати, а ось влітку – навпаки.

Нагадаємо, перелив – одна з найчастіших помилок у догляді за домашніми рослинами, що нерідко призводить до сумних наслідків. Якщо вчасно помітити проблему та постаратися її виправити, постраждалі квіти вдасться вилікувати та зберегти.

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