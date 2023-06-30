Зачем мыть голову минеральной водой: летний лайфхак

Как мыть хлорку и соль после купания в море или бассейне с помощью минеральной воды

В повседневной жизни, газированную минеральную воду лучше использовать для внутреннего употребления, чтобы насладиться ее освежающим эффектом. Однако, если вы собираетесь в отпуск, эта полезная подсказка может вам пригодиться.

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Иногда, когда на улице становится очень жарко, мы хотим выпить литра минеральной воды за один раз, а может и вылить на себя некоторое количество воды, чтобы мгновенно остыть.

На самом деле газировка минеральной воды может быть не менее эффективным косметическим средством, чем термальная вода. Однако эксперты рекомендуют использовать ее вместо пилинга или шампуня с мягким очищающим эффектом.

В отличие от обычной крановой воды, минералка содержит углекислый газ, отвечающий за пузырьки в воде. Углекислота обладает свойством эффективно очищать, что особенно полезно для волос после контакта с хлорированной водой бассейна или морской воды.

Чтобы смыть остатки хлора или соли с волос, достаточно слить большую бутылку газировки через волосы. После этого можно использовать восстанавливающий бальзам или продлить регулярное мытье волос шампунем, например, через день.

Кстати, некоторые шампуни содержат углекислый газ в своем составе, именно для усиления очищающего эффекта. Углекислый газ помогает улучшить рост волос и уменьшает выделение кожного жира, что способствует чувству свежести и чистоты.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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