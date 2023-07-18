Зачем наливать ацетон в кофе: полезный лайфхак для уборки

Создание эффективного средства для уборки без использования дорогостоящей химии может быть очень простым. Все, что нужно – это доступные бюджетные ингредиенты, которые можно найти в любом доме. Применение такого раствора не только обеспечит блеск и чистоту в вашем доме, но и сделает его приятно благоухающим местом для расслабления.

Читайте також: Как отмыть душевую кабину от налета быстро и действенно: простые способы

Сначала смешайте одну столовую ложку кофе, четыре столовых ложки горячей воды, две столовых ложки ацетона из жидкости для снятия лака и четыре столовых ложки жидкого моющего средства для посуды. Затем перелейте полученную смесь в бутылку-распылитель. Это средство можно использовать для очистки раковины, кранов, туалета, ванной и грязной посуды. Он будет прекрасно снимать нагар, жир, известковые отложения и любую другую грязь.

Такое самодельное уборочное средство имеет большое преимущество – оно не только действует эффективно, но и не оказывает негативного влияния на окружающую среду, как это могут делать химические препараты. Кроме того, он значительно экономит ваши деньги, поскольку ингредиенты в нем доступны и недороги. Применение этого природного средства для уборки поможет сохранить чистоту и комфорт в вашем доме без лишних затрат.

Узнайте в материале UAportal, какими средствами можно очистить душевую кабину, чтобы улучшить внешний вид и продлить срок эксплуатации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!