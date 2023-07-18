Навіщо наливати ацетон в каву: корисний лайфхак для прибирання

Створення ефективного засобу для прибирання без використання дорогої хімії може бути дуже простим. Все, що потрібно – це доступні бюджетні інгредієнти, які, втім, можна знайти в будь-якому домі. Застосування такого розчину не тільки забезпечить блиск і чистоту у вашому домі, але й зробить його приємно пахучим місцем для розслаблення.

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Спочатку змішайте одну столову ложку кави, чотири столові ложки гарячої води, дві столові ложки ацетону з рідини для зняття лаку і чотири столові ложки рідкого мийного засобу для посуду. Потім перелийте отриману суміш у пляшку-розпилювач. Цей засіб можна використовувати для очищення раковини, кранів, туалету, ванни та брудного посуду. Він прекрасно зніматиме нагар, жир, вапняні відкладення та будь-який інший бруд.

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Такий саморобний прибиральний засіб має велику перевагу – він не тільки діє ефективно, але й не негативно впливає на навколишнє середовище, як це можуть робити хімічні препарати. Крім того, він значно економить ваші гроші, оскільки інгредієнти в ньому доступні і недорогі. Застосування цього природного засобу для прибирання допоможе вам зберегти чистоту і комфорт у вашому домі без зайвих витрат.

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