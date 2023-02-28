Зачем ставить в шкаф стакан с рисом: полезный лайфхак

Как избавиться от плохого запаха в шкафу с помощью риса

Неприятный запах в шкафу появляется из-за повышенной влажности дома. Вещи, лежавшие в шкафу, тоже начинают пахнуть затхлостью. Постоянно стирать вещи – не лучший выход, ведь регулярная стирка будет портить одежду быстрее. А постоянно проветривать шкаф – не практично.

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Но есть один проверенный способ борьбы с высочайшей влажностью в шкафу. Обычный белый рис хорошо впитывает влагу и поможет в борьбе с плесенью и затхлым запахом в шкафу. Об этом пишет издание Sante plus. Если добавить в него еще несколько капель эфирного масла, то приятный запах еще и ароматизирует вещи.

Наполните большую банку или стакан сырым рисом. Добавьте в него эфирное масло, запах которого вам нравится и оставьте постоять 10-15 минут под крышкой. Количество эфирного масла должно быть небольшим, но таким, чтобы аромат ощущался.

После этого откройте крышку и поставьте емкость в дальний угол шкафа так, чтобы она не мешала и вы случайно не уронили ее и рис не рассыпался. Для этого банку можно накрыть марлей и зафиксировать ее резинками.

Менять рис нужно раз в неделю, ведь он будет впитывать в себя лишнюю влагу только некоторое время. Этот способ прост и эффективен, единственный недостаток – необходимость восполнять запасы сырого риса.

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