Зачем стирать вещи ночью: преимущества и советы

Из-за сложной ситуации с электроэнергией в Украине и веерных отключений света украинцев призывают разумно потреблять электричество. Почему выгоднее стирать ночью и зачем запускать стиральную машинку в ночное время суток читайте в нашем материале.

Это существенно экономит деньги на оплате коммунальных услуг. Особенно это выгодно, если у вас подключен тариф день/ночь.

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Зонные тарифы – это тарифы, дифференцированные по периодам времени. В Украине они двухзонный и трехзонный тарифы. Первый делит сутки на 2 периода (день/ночь), а трехзонный – на 3 (ночь/пиковый/полупиковый). Ночной тариф на электроэнергию в Украине как минимум вдвое дешевле базовой ставки. Он действует с 23:00 до 07:00.

Обычный счетчик фиксирует всю потребленную электроэнергию, поэтому, чтобы разделять потребление на два разных баланса – нужно поставить двухтарифный счетчик. Таким образом, можно сэкономить четверть на оплате счетов за электричество.

Еще одно преимущество ночной стирки – вы поможете сбалансировать энергосистему Украины. Украинцев неоднократно призывали снизить потребление электроэнергии с 07:00 утра до 23:00.

То есть, если вы будете запускать машинку ночью, вы не перегрузите энергосистему, а также будете экономить. К тому же ночью нет пикового потребления электричества, то есть вряд ли ночью могут внезапно выключить свет.

Ночное потребление касается не только стиральной машинки, но и второй бытовой техники.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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