Навіщо прати речі вночі: переваги та поради

Через складну ситуацію з електроенергією в Україні та віялові відключення світла українців закликають розумно споживати електрику. Чому вигідніше прати вночі та навіщо запускати пральну машинку в нічний час доби – читайте в нашому матеріалі.

Це суттєво заощаджує гроші на оплаті комунальних послуг. Особливо це вигідно, якщо у вас підключено тариф день/ніч.

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Зонні тарифи – це тарифи, диференційовані за періодами часу. В Україні вони є двозонний та тризонний тарифи. Перший ділить добу на 2 періоди (день/ніч), а тризонний – на 3 (ніч/піковий/напівпіковий). Нічний тариф на електроенергію в Україні як мінімум вдвічі дешевший, ніж базова ставка. Він діє з 23:00 до 07:00.

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Звичайний лічильник фіксує всю спожиту електроенергію, тому щоб розділяти споживання на два різних баланси – потрібно поставити двотарифний лічильник. Таким чином можна заощадити чверть на оплаті рахунків за електрику.

Ще одна перевага нічного прання – ви допоможете збалансувати енергосистему України. Українців неодноразово закликали зменшити споживання електроенергії з 07:00 ранку до 23:00.

Тобто, якщо ви будете запускати машинку вночі, ви не будете перенавантажувати енергосистему, а також будете заощаджувати. До того ж вночі немає пікового споживання електрики, тобто навряд вночі можуть раптово вимкнути світло.

Нічне споживання стосується не лише пральної машинки, а й другої побутової техніки.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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