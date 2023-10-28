Заготовка, которая сэкономит кучу времени: Как приготовить квашеные листья капусты для голубцов

Как заквасить капустные листья для голубцов на зиму

Квашеную капусту на зиму готовят в разных формах, но одной из популярных опций являются целые кочаны квашеной капусты, которые пригодятся зимой для приготовления голубцов и других блюд.

TheLime предлагает простой рецепт для этой заготовки, который можно использовать в холодное время года и сэкономить время на приготовлении.

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Ингредиенты:

Капуста – 3 кочана (примерно 4200 г)

Вода – 1 литр

Соль – 1 столовая ложка с верхом

Приготовление:

Начните с нагревания воды. В большой кастрюле налейте 1 л воды и поставьте на плиту. Отберите капусту от поврежденных наружных листьев, затем осторожно вырежьте кочаны. Вставляя нож глубоко в кочерыжку, удалите как можно больше листьев. Опустите подготовленную капусту в кипящую воду. Если все кочаны не вмещаются сразу, то помещайте их поочередно. Покройте кастрюлю крышкой и готовьте к тому моменту, когда капустные листья станут мягкими. Нет нужды держать их в кипящей воде долго. Охлажденные листья капусты выложите на стол, удалив твердую часть каждого листа, а затем разрежьте листья пополам. Оставьте маленькие листики целиком. Положите нарезанные капустные листья в трехлитровую банку. Возьмите по три-четыре листа, сверните их в трубочку и поместите в банку. Для приготовления рассола растворите столовую ложку соли в литре чуть теплой воды. Залейте полученный раствор в банку с капустными листьями. Поставьте банку на тарелку, прикройте перевернутой капроновой крышкой и оставьте на комнатной температуре на 5-6 дней. Дважды в день прокалывайте вилкой, чтобы выходил воздух. Когда капуста заквасится, плотно закройте крышкой и храните в погребе или подвале.

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