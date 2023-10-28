Заготовка, которая сэкономит кучу времени: Как приготовить квашеные листья капусты для голубцов
Как заквасить капустные листья для голубцов на зиму
Квашеную капусту на зиму готовят в разных формах, но одной из популярных опций являются целые кочаны квашеной капусты, которые пригодятся зимой для приготовления голубцов и других блюд.
TheLime предлагает простой рецепт для этой заготовки, который можно использовать в холодное время года и сэкономить время на приготовлении.
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Ингредиенты:
- Капуста – 3 кочана (примерно 4200 г)
- Вода – 1 литр
- Соль – 1 столовая ложка с верхом
Приготовление:
- Начните с нагревания воды. В большой кастрюле налейте 1 л воды и поставьте на плиту.
- Отберите капусту от поврежденных наружных листьев, затем осторожно вырежьте кочаны. Вставляя нож глубоко в кочерыжку, удалите как можно больше листьев.
- Опустите подготовленную капусту в кипящую воду. Если все кочаны не вмещаются сразу, то помещайте их поочередно. Покройте кастрюлю крышкой и готовьте к тому моменту, когда капустные листья станут мягкими. Нет нужды держать их в кипящей воде долго.
- Охлажденные листья капусты выложите на стол, удалив твердую часть каждого листа, а затем разрежьте листья пополам. Оставьте маленькие листики целиком.
- Положите нарезанные капустные листья в трехлитровую банку. Возьмите по три-четыре листа, сверните их в трубочку и поместите в банку.
- Для приготовления рассола растворите столовую ложку соли в литре чуть теплой воды. Залейте полученный раствор в банку с капустными листьями.
- Поставьте банку на тарелку, прикройте перевернутой капроновой крышкой и оставьте на комнатной температуре на 5-6 дней. Дважды в день прокалывайте вилкой, чтобы выходил воздух. Когда капуста заквасится, плотно закройте крышкой и храните в погребе или подвале.
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