Захочется сделать еще: дешевый рецепт нутеллы (видео)

Шоколадно-ореховая паста Нутелла была впервые выпущена в 1964 году в Италии и с тех пор стала популярным продуктом во всем мире. Она производится из сахара, какао-масла, фундука, сливок и ванили. Паста имеет густую, кремовую текстуру и шоколадно-ореховый вкус.

Нутелла используется в качестве намазки на хлеб, тосты или вафли. Она также используется в десертах, таких как торты, печенье и мороженое.

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Нутелла является богатым источником калорий и сахара. Одна столовая ложка Нутеллы содержит 190 калорий, 13 г жира и 12 г сахара.

Повар и участник шоу "Мастер шеф" Вадим Бжезинский поделился рецептом шоколадной пасты.

Какие составляющие:

Какао – 2 ст. л.

Сахар (или сахарная пудра) – 2-3 ст.л.

Ванильный сахар – чайная ложка

Орехи (фундук или арахис) – 30 г

Масло не душистое – 200 мл

Молоко – 150 мл

Как приготовить нутеллу дома

Молоко нужно нагреть до комнатной температуры и добавить в него какао и сахар, размешать и добавить ванильный сахар.

Смесь нужно сбить блендером до однородности. Затем вылейте полученный раствор в масло и вбросьте внутрь немного обжаренные на сухой сковороде орехи. Взбейте все это блендером до консистенции майонеза.

"Если у блендера слабая мощность, можно орехи измельчить в кофемолке, а затем добавить к ингредиентам. Но мне даже нравится текстура такая, когда чуть-чуть чувствуешь орешки маленькие". – говорит повар.

Он посоветовал полученную "Нутеллу" хранить в холодильнике.

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