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Дети будут в восторге: Как приготовить шоколадную колбасу с семенами и орехами без сахара

Игорь Романько

Как сделать шоколадную колбасу

Шоколадная колбаса – незабываемый десерт, который многими из нас ассоциируется с детством. В классическом рецепте этого вкусности используют печенье, сладкое сгущенку и какао. Однако существует полезная и вкусная альтернатива, которую можно легко приготовить дома.

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На одном из кулинарных каналов в YouTube, My Recipe 4YOU, был опубликован рецепт шоколадной колбасы с сухофруктами и орехами. Эта шоколадная колбаса с сухофруктами и орехами – это вкусный и здоровый десерт, который можно приготовить дома.

Ингредиенты:

  • Финики – 150 г
  • Семена тыквы – 50 г
  • Орехи – 100 г
  • Семена льна – 2 ст. ложки
  • Корица – 1 ч. ложка
  • Кунжут – 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Сначала очистите финики от косточек и измельчите в блендере до получения однородной массы.
  2. Мелко нашинкуйте орехи ножом и добавьте к пюре из фиников.
  3. Добавьте семена тыквы, льна и корицы к общей массе. Перемешайте все до получения однородной структуры.
  4. Покройте рабочую поверхность пищевой пленкой и равномерно обсыпьте кунжутом. С влажными руками сформуйте колбаску и расположите ее на центре плёнки. Обвалите ее в кунжуте и оберните в пленку. Поместите в морозилку на 4-5 часов, затем нарежьте и наслаждайтесь!

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