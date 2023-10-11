Дети будут в восторге: Как приготовить шоколадную колбасу с семенами и орехами без сахара

Шоколадная колбаса – незабываемый десерт, который многими из нас ассоциируется с детством. В классическом рецепте этого вкусности используют печенье, сладкое сгущенку и какао. Однако существует полезная и вкусная альтернатива, которую можно легко приготовить дома.

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На одном из кулинарных каналов в YouTube, My Recipe 4YOU, был опубликован рецепт шоколадной колбасы с сухофруктами и орехами. Эта шоколадная колбаса с сухофруктами и орехами – это вкусный и здоровый десерт, который можно приготовить дома.

Ингредиенты:

Финики – 150 г

Семена тыквы – 50 г

Орехи – 100 г

Семена льна – 2 ст. ложки

Корица – 1 ч. ложка

Кунжут – 2 ст. ложки

Приготовление:

Сначала очистите финики от косточек и измельчите в блендере до получения однородной массы. Мелко нашинкуйте орехи ножом и добавьте к пюре из фиников. Добавьте семена тыквы, льна и корицы к общей массе. Перемешайте все до получения однородной структуры. Покройте рабочую поверхность пищевой пленкой и равномерно обсыпьте кунжутом. С влажными руками сформуйте колбаску и расположите ее на центре плёнки. Обвалите ее в кунжуте и оберните в пленку. Поместите в морозилку на 4-5 часов, затем нарежьте и наслаждайтесь!

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