Діти будуть у захваті: Як приготувати шоколадну ковбасу з насінням та горіхами без цукру

Шоколадна ковбаса – це незабутній десерт, який багатьма з нас асоціюється з дитинством. У класичному рецепті цього смаколика використовують печиво, солодке згущене молоко та какао. Проте існує корисна та смачна альтернатива, яку ви можете легко приготувати вдома.

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На одному з кулінарних каналів у YouTube, "My Recipe 4YOU", був опублікований рецепт шоколадної ковбаси з сухофруктами та горіхами. Ця шоколадна ковбаса із сухофруктами та горіхами – це смачний та здоровий десерт, який ви можете приготувати вдома.

Інгредієнти:

Фініки - 150 г

Насіння гарбуза - 50 г

Горіхи - 100 г

Насіння льону - 2 ст. ложки

Кориця - 1 ч. ложка

Кунжут - 2 ст. ложки

Приготування:

Спочатку очистіть фініки від кісточок і подрібніть їх у блендері до отримання однорідної маси. Дрібно наріжте горіхи ножем і додайте до пюре з фініків. Додайте насіння гарбуза, льону та корицю до загальної маси. Перемішайте усе до отримання однорідної структури. Покрийте робочу поверхню харчовою плівкою та рівномірно обсипте її кунжутом. З вологими руками сформуйте ковбаску та розташуйте її на центрі плівки. Обваляйте її в кунжуті та оберніть у плівку. Помістіть у морозилку на 4-5 годин, а потім наріжте та насолоджуйтеся!

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