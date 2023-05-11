Займет у вас 30 минут: рецепт кофейных квадратиков

Песочное тесто со вкусом кофе, орехи и шоколадная глазурь – этот десерт покорит ваше сердце, а готовится он всего полчаса.

Ингредиенты:

Для теста:

– 230 г сливочного масла, размягченного;

– 201 г сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 240 г муки;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки растворимого кофе;

– 60 г измельченных орехов (грецких, фундука или миндаля).

Для глазури:

– 60 г сливочного масла;

– 2 столовые ложки какао-порошка;

– 2 столовые ложки растворимого кофе;

– 240 г сахарной пудры;

– 3-4 столовых ложки молока.

Способ приготовления:

1. Духовку разогрейте до 180°C. Форму для выпечки смажьте растительным маслом или накройте пергаментом.

2. Взбейте масло с сахаром и ванилью. Добавьте муку, соль, кофе и перемешайте.

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3. Тесто выложите в подготовленную форму и разровняйте его лопаткой. Сверху посыпьте орехами, вдавив их в тесто.

4. Отправьте в духовку на 25 минут, остудите.

5. Глазурь: растопите масло, добавьте какао, кофе и перемешайте. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и по одной ложке молоко, контролируя образование нужной консистенции.

6. Покройте глазурью лепешку, нарежьте и подавайте.

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