Займет у вас 30 минут: рецепт кофейных квадратиков
Песочное тесто со вкусом кофе, орехи и шоколадная глазурь – этот десерт покорит ваше сердце, а готовится он всего полчаса.
Ингредиенты:
Для теста:
– 230 г сливочного масла, размягченного;
– 201 г сахара;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 240 г муки;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки растворимого кофе;
– 60 г измельченных орехов (грецких, фундука или миндаля).
Для глазури:
– 60 г сливочного масла;
– 2 столовые ложки какао-порошка;
– 2 столовые ложки растворимого кофе;
– 240 г сахарной пудры;
– 3-4 столовых ложки молока.
Способ приготовления:
1. Духовку разогрейте до 180°C. Форму для выпечки смажьте растительным маслом или накройте пергаментом.
2. Взбейте масло с сахаром и ванилью. Добавьте муку, соль, кофе и перемешайте.
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3. Тесто выложите в подготовленную форму и разровняйте его лопаткой. Сверху посыпьте орехами, вдавив их в тесто.
4. Отправьте в духовку на 25 минут, остудите.
5. Глазурь: растопите масло, добавьте какао, кофе и перемешайте. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и по одной ложке молоко, контролируя образование нужной консистенции.
6. Покройте глазурью лепешку, нарежьте и подавайте.
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