Законные переводы: когда не нужно платить налоги за поступления на карту

Украинцы обязаны платить налоги с поступающих денежных поступлений на их банковские счета. В то же время существует ряд случаев, когда переводы не подлежат налогообложению.

Одной из наиболее распространенных не облагаемых налогом переводов являются социальные выплаты. Об этом идет речь в норме Налогового кодекса Украины.

В перечень социальных выплат, не подлежащих налогообложению, входят:

стипендии;

пенсионные начисления;

взносы в пределах пенсионных программ;

официально оформлена материальная помощь;

государственные компенсации

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Кроме этого, налоги не взимаются с ряда других финансовых операций, в частности:

доходов от облигаций внутреннего государственного займа;

выплат за донорство крови;

возврат заемных средств (возвратная финансовая помощь);

переводов от физических лиц-предпринимателей на собственные счета;

возврат основной части кредита;

прибыли от обмена иностранной валюты

Даже если денежный перевод относится к категориям, освобожденным от налогообложения, налоговая может заинтересоваться им. Чтобы избежать недоразумений, важно правильно указывать назначение платежа и иметь подтверждающие документы.

Какие переводы между родственниками не облагаются налогом

Ставка налога в 0% применяется к переводам между близкими родственниками. К таким относятся:

денежные выплаты при разводе;

операции, связанные с распределением имущества;

алименты на детей или лиц, не способных работать;

возмещение в случае отказа от наследства.

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Денежные подарки между близкими родственниками также не облагаются налогами при условии надлежащего оформления.

Освобождение от уплаты налогов действует только для переводов между родственниками первой ступени, т.е.

родителями;

детьми;

родными братьями и сестрами;

бабушками и дедушками;

внуками.

Другие родственники, например свекор, теща, зять, невестка или двоюродные братья и сестры, не подпадают под налоговое увольнение – их переводы считаются доходом и могут облагаться налогом.

Возврат средств за некачественный товар не считается доходом, а только компенсацией, поэтому не подлежит налогообложению.

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