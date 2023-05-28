Закуска из яиц и тунца, которая точно сведет вас с ума
Родных и гостей хочется удивить вкусным блюдам. Одной из таких является простая закуска, которая точно сведет вас с ума.
Рецептом поделились в Instagram-блоге cooking__by__elena. В блюдо входят яйца (4 шт.), консервированный тунец, зеленый лук, майонез, соль, перец.
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Как приготовить закуску:
1. Смешайте консервированный тунец, нарезанные яйца (кубиками) и лук. Перемешайте.
2. Добавьте соль, перец.
3. Заправьте майонезом и перемешайте снова.
Напомним, что бутерброды со шпротами – прост в приготовлении и всегда популярен выбор сытной закуски на любой случай. По нашему рецепту они понравятся всем.
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