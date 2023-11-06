Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова: что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил факт гибели своего помощника Геннадия Частякова. Трагедия произошла сегодня, 6 ноября.

По словам Залужного, Частяков справлял свой день рождения в кругу семьи. Об этом он написал в Facebook.

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично", – говорится в сообщении.

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В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей.

По предварительным данным, взорвались подарочные рюмки в виде гранат. Сын Частякова получил тяжелые ранения. 13-летнего парня госпитализировали.

Залужный добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

"Причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования", – написал генерал Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что война с РФ переходит на новый этап – "позиционную" борьбу со статическими и изнурительными боями.

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