Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова: що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив факт загибелі свого помічника Геннадія Частякова. Трагедія сталася сьогодні, 6 листопада.

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За словами Залужного, Частяков справляв свій день народження у родинному колі. Про це він написав у Facebook.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто", – йдеться у повідомленні.

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В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей.

За попередніми даними, вибухнули подарункові чарки у виді гранат. Син Частякова отримав важкі поранення. 13-річного хлопця госпіталізували.

Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.

"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", – написав генерал Валерій Залужний.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що війна з РФ переходить на новий етап – "позиційну" боротьбу зі статичними та виснажливими боями.

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