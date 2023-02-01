'Заняли стратегические позиции': в сети показали окрестности Бахмута, усеянные телами оккупантов (видео 18+)

Украинские военные в дальнейшем сдерживают российское нашествие в окрестностях Бахмута Донецкой области. оккупанты каждый день посылают свои отряды на штурм украинских позиций, но зря.

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в Telegram видео от военнослужащих. На кадрах изображены окрестности Бахмута.

На видео можно увидеть, как украинские защитники идут по улицам где-то в окрестностях Бахмута. Земля усеяна трупами русских военных после неудачного штурма.

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"Россияне заняли стратегические позиции в окрестностях Бахмута", – говорится в подписи к видео.

Точное время и место ликвидации врагов не сообщаются из соображений безопасности.

Добавим, накануне спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российским оккупантам не удалось перекрыть трассу на Бахмут и отрезать украинских бойцов от поставок.

В то же время, по его словам, украинское командование следит за ситуацией в городе, поскольку сохранение личного состава имеет первостепенную важность.

Напомним, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении из РСЗО.

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