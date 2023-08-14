Запасайтесь продуктами уже сейчас: Осенью прогнозируют рост цен на некоторые товары

По прогнозам специалистов, к завершению 2023 года цены на продовольственные товары будут прогрессивно расти. Уже во время осеннего сезона на некоторые категории продовольственных товаров будет наблюдаться рост цен

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Об этом сообщают аналитики продовольственного рынка. В первую очередь, отметим большой рост стоимости почти всех видов продовольственных товаров. Таким образом, граждане Украины должны быть готовы к удорожанию круп, макаронных изделий и муки.

Пока нет оснований ожидать снижения цен на крупы до сбора нового урожая. В то же время прогнозируется дальнейший рост их стоимости. Производители хранят запасы нового урожая, осознавая его ценность. Процентное подорожание круп неопределенно, но минимальный уровень может достигать от 3 до 9 процентов.

Распространение данного тренда стоимости имеет свои корни в растущей инфляции, которая, по данным экспертов, к концу года может достигнуть 7-11%. В связи с повышением стоимости горючего, сельхозпроизводители будут вынуждены повысить уровень оплаты труда для своих работников – этот фактор также отразится на конечных ценах продукции. Война с РФ также способствует этому сценарию.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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