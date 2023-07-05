Запеченные абрикосы: рецепт легкого летнего десерта
Нагреваясь, абрикосы раскроют свой аромат, а сливочное масло, сахар и корица создадут невероятный тандем. Прекрасно сочетается с мороженым, сметаной или сливками.
Ингредиенты:
– Абрикосы – 500 г
– Масло – 1 ст. л.
– масло сливочное – 50 г
– Сахар – 3 ст. л.
– корица молотая –1/5 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Абрикосы разделите пополам, извлеките косточки. Разогрейте духовку до 200 °С.
2. Возьмите форму и смажьте ее растительным маслом. Половинки абрикосов выложите срезом вверх одним слоем. Посыпьте смесью сахара и корицы и добавьте кусочки сливочного масла.
3. Запекайте 15 минут при 200 градусах.
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