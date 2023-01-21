"Зарабатывать в россии было правильно": музыкант Олег Скрипка объяснил, почему пел на концертах в россии

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, почему концерты в стране-агрессоре могли быть уместны. Об этом он рассказал в своем интервью.

По мнению певца и музыканта, не только он ездил в россию со своим музыкальным материалом. В комментарии "24 канал" он рассказал о состоянии украинской культуры и объяснил свой выбор.

Отвечая на вопрос журналиста о том, правильно было выступать в россии, а деньги тратить на развитие украинской культуры, Скрипка ответил утвердительно.

"Это было совершенно правильно. Не только я так поступал. Знаю еще несколько хороших людей, которые так инвестировали в украинскую культуру", - сказал он.

В то же время воз отметил, что с 2014 года ему было странно слышать в украинских клубах российскую музыку. Он упомянул такие города, как Одесса и Львов.

"Украиноязычной не было вообще. После 2014 года в Одессе была только русская музыка. Иностранного не было ничего ", – удивленно вспомнил он.

Когда журналист его спросил, смогут ли артисты, которые имели выступления в россии, зарабатывать такие же гонорары дома, он отметил, что здесь не ценилось украинское.

"Только сейчас у нас происходит переосмысление. Начинается мода на собственную одежду, музыку, кухню. Украинцы должны понять, что нужно потреблять свой продукт. Украина станет крутым государством, когда будет иметь рынок, потребляющий наш продукт. Надеюсь, что это произойдет ", – ответил музыкант.

По мнению Скрипки, в Украине должна быть восстановлена качественная государственная политика в отношении украинского языка и культуры.

Напомним, что во время войны Олег Скрипка выступал с концертами в разных странах, благодаря которым собирал донаты на ВСУ. Во время гастролей в Германии группа внезапно отменила концерты.

Артист объяснил, кого считает виновным в этой ситуации.

Согласно сообщению в аканте группы в Instagram, в ближайшее время "Вопли Видоплясова" планируют концерты в Канаде, впоследствии в Польше.

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