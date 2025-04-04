Засухи и масштабные пожары: Украину ждет аномально жаркое лето

Украину в этом году может ожидать аномально жаркое лето с опасными явлениями погоды. Из-за гидрологической засухи возрастает риск возникновения пожаров в экосистемах. Также на фоне высоких температур возможны климатические удары в виде гроз, града, ливней и шквалов.

Эксперты уже фиксируют признаки опасных процессов, которые могут проявиться летом. По словам Веры Балабух, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины, в Украине наблюдаются предпосылки к росту пожаров из-за пересыхания водоемов и снижения уровня подземных вод. Об этом пишет OBOZ.UA.

Особенно критическая ситуация в южных и северных регионах страны, включая Полесье, которое ранее имело избыточную влагу. Исчезают малые реки, пересыхают колодцы, а отсутствие снежного покрова лишь усугубляет гидрологическую засуху.

В Николаевской и Херсонской областях ухудшается не только доступность питьевой воды, но ее качество. Обеспечение водными ресурсами становится стратегическим вызовом для государства.

Читайте также: Украину накроют дожди: прогноз погоды на 1 апреля

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что с наступлением стабильного тепла и температур выше +20...+25 °С могут возникать интенсивные погодные процессы. Если к этому прибавится перемещение атмосферных фронтов, увеличится риск появления гроз, града и шквалов.

Эксперт подчеркивает, что изменения климата способствуют все более частому проявлению опасных явлений. Рост средних температур приводит к изменению воздушных масс: раскаленный воздух летом все чаще сменяется прохладными фронтами, что и вызывает погодные катаклизмы.

Ранее мы рассказывали, что синоптики предупреждают о резком изменении погоды в начале апреля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!