Завтрак за 5 минут: рецепт тостов с персиками и мягким сыром
Завтрак за 5 минут: рецепт тостов с персиками и мягким сыром
Для этого завтрака вам понадобится всего пять минут вашего времени. Тосты получаются очень питательные и вкусные.
Ингредиенты:
Персики – 2 шт.
Сыр мягкий – 120 г
Хлеб тостовый, ломтик – 4 шт.
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Способ приготовления:
1. Подсушите хлеб на сухой сковороде или в тостере.
2. Персики промойте и высушите. Разрежьте пополам, удалите косточку и порежьте ломтиками.
3. Мягкий сыр мажьте на хлеб, сверху выложите персики.
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