Отмена сезонного перевода часов в Украине не будет? Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать законопроект №4201, предусматривающий отмену сезонного перевода часов. Таким образом, в ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов переведут на час назад.

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Об этом сообщает BBC

Как сообщил BBC собеседник из президентской команды, этот закон так и не будет подписан: "Президент не планирует подписывать". Другой собеседник также подтвердил BBC, что подписи не будет, поскольку в Раде обнаружили экономические недостатки - "убытки в несколько миллиардов".

Напомним, мы уже писали, как подготовить организм к изменению времени.

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