Зеленский обсудил с Трампом возможность возобновления ЗАЭС: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом они обсудили возможность американского участия в возобновлении Запорожской АЭС. "Я объяснил, что одной деоккупации станции недостаточно. Нужно восстановить всю необходимую инфраструктуру – водообеспечение, привлечь квалифицированный технический персонал. Есть много шагов, которые необходимо предпринять, чтобы через полтора-два с половиной года станция могла вновь производить электроэнергию и приносить доход. Это мое видение ситуации".

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Об этом заявил Зеленский на онлайн-пресс-конференции 19 марта. По его словам, во время разговора Трамп поинтересовался, могут ли США помочь в восстановлении ЗАЭС. Президент Украины подтвердил, что такое сотрудничество возможно при модернизации станции и инвестиций.

"Это можно обсуждать, но мы говорили исключительно об одной станции", - добавил Зеленский.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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