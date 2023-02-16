Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с российским диктатором владимиром путиным. По его словам, исключены любые компромиссы по территориям в пределах потенциального мира.

Более того, он не сядет за стол переговоров, потому что пути нет веры. Об этом Зеленский сказал в интервью BBC.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее государства... Дело не в самом компромиссе... Чего бы нам этого бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни... Вопрос в том, с кем? С путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", – подчеркнул он.

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Президент Украины добавил, что любой территориальный компромисс позволит россии "продолжать возвращаться".

В то же время он указал на то, что оккупанты уже начали нападать на нескольких направлениях. Украинские военные смогут сопротивляться достаточному количеству времени, впрочем, Западу следует оказывать больше военной помощи.

"Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие – это единственный язык, который понимает россия", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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