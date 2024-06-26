Зеленский отвез Сырского и Гнатова в Донецкую область решить вопросы, 'которых просто из Киева не видно' (видео)

В среду, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил Донецкую область. Его сопровождали Главком Александр Сырский и новый командующий Объединенными силами генералом Андрей Гнатов.

В своем видео-обращении глава государства сообщил, что решил лично убедиться, какова ситуация на фронте.

"Провел здесь, на Донетчине, совещание по безопасности и поддержке людей – подробное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья", – сказал он.

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Зеленский сообщил, что после ознакомления с ситуацией в Донецкой области проведет "серьез отдельный разговор" в Киеве с рядом чиновников и пообещал "соответствующие выводы" относительно отдельных чиновников. "И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", – сказал президент.

Он также сообщил, что на Покровском направлении фронта официально представил представителям сил обороны Украины нового командующего Объединенных сил генерала Андрея Гнатова. Они вместе заслушали доклады прямо с позиций.

"Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду - абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", - добавил президент.

Напомним, ранее Буданов сказал, как победить РФ. Он отметил необходимость сочетания силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной россией.

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