Зеленский: Права и свободы, записанные в Конституции, борются за самопожертвование и жизни (видео)

Украина 28 июня отмечает День Конституции. Второй год подряд этот праздник отмечается в условиях войны.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с выдающимся государственным праздником. Сегодня нашей Конституции сегодня исполняется 27 лет.

"Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова" суверенная", – заметил он в поздравлении.

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Зеленский добавил, что ни один украинец больше никогда не будет воспринимать запечатленные в Конституции права и свободы как что-либо данное нам сверху. "Они сегодня борются за тяжелую борьбу самопожертвованием и жизнями. Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет", – заверил глава государства.

Предлагаем вашему вниманию патриотические поздравления с Днем Конституции Украины.

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