Зеленый лук и яйца: как сделать традиционные украинские луковики

Луковицы – это вкусное блюдо с использованием зеленого лука, яиц, муки и простокваши. Это блюдо прекрасно подходит как для обеда, так и ужина в кругу семьи или друзей.

Луковики имеют сочную середину и хрустящую корочку, что делает их непревзойденными. В этой статье мы поделимся с вами простым рецептом приготовления луковиков.

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Ингредиенты:

3-4 пучка свежего зеленого лука;

2 яйца;

1/2 стакана муки;

1/4 стакана простокваши;

соль;

Специи (паприка, черный перец, куркума) – по желанию;

Растительное масло для жарки.

Начните с подготовки зеленого лука. Вымойте ее и обрежьте кончики. Нарежьте лук мелкими кубиками или пропустите через кухонный комбайн. Возьмите большую миску, в которой вы будете смешивать ингредиенты. Разбейте яйца и хорошо взбейте вилкой или миксером.

Добавьте к яйцам простоквашу и смешайте до однородной консистенции. Добавьте в другую миску муку, соль и специи по вкусу. Смешайте их вместе. Добавьте нарезанный зеленый лук в миску с мукой и специями. Полностью перетяните лук мукой, чтобы каждый кусочек был покрыт. Добавьте муку и луковую смесь в миску с яйцами и простоквашей. Полностью перемешайте, чтобы образовать однородное тесто.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Используйте столовую ложку, чтобы набрать порцию теста и аккуратно расположить на сковороде. Откройте тесто в круг, аналогично котлете. Жарьте луковики с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Займет около 3-4 минут с каждой стороны.

После того, как луковики готовы, извлеките их из сковороды и положите на бумажное полотенце, чтобы снять избыточное масло. Подаем луковики горячими. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или как сопровождение к соусам, сметане или другим любимым приправам.

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