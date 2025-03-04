Земля от государства для УБД: на какую площадь участка может рассчитывать военный

Каждый гражданин Украины имеет право получить земельный участок от государства для использования по целевому назначению. Однако в связи с военным положением этот процесс временно остановлен, а на определенные категории населения распространяются льготы.

Кто может получить земельный участок

Согласно Земельному кодексу Украины, каждый совершеннолетний гражданин может бесплатно приватизировать до 2,28 гектара земли. В первую очередь на наделы могут претендовать лица, получившие инвалидность из-за войны войны, потерявшие близких или участвовавшие в боевых действиях. Важно, что право на получение земли можно использовать только один раз для каждого вида участка. Об этом пишет Униан.

Украинские военные и силовики, имеющие статус участника боевых действий, также могут бесплатно получить землю. Размер участка зависит от его назначения: для садоводства – до 1200 кв. м, для сельского хозяйства – до 2 гектаров. Если земля необходима для строительства, то в селах ее площадь может достигать 2500 кв. м, в поселках – 1500 кв. м, а в городах – до 1000 кв. м. Для дачного строительства действуют такие же ограничения, как и для городских участков.

Как получить землю

Чтобы воспользоваться своим правом, нужно обратиться в местные органы власти или территориальное управление Госгеокадастра. Также нужно найти свободный участок на кадастровой карте. В то же время, через военное положение обращения по этому вопросу пока не рассматриваются, а получить в собственность можно только те наделы, которые уже находятся в пользовании граждан.

По словам юриста Любови Полишкевич, сейчас подача заявления на получение земли не дает никаких преимуществ после отмены военного положения. Заявители получают отказ, поскольку действующее законодательство не предусматривает рассмотрение таких ходатайств во время военного положения.

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Ранее процесс бесплатного получения земли в Украине был достаточно сложным, а из-за дефицита свободных участков часто сопровождался коррупционными схемами. Доступ к Публичной кадастровой карте закрыт, поэтому найти информацию о свободных участках можно только на неофициальных ресурсах, однако их данные не обновлялись с начала войны.

Рынок земли и цены

Несмотря на войну, цены на землю в Украине продолжают расти. Открытие рынка в 2021 году оживило продажу земель сельскохозяйственного назначения и с каждым годом их стоимость увеличивается примерно на 10%. Стоимость земли зависит от месторасположения, плодородия почвы и других факторов. Некоторые участки продают даже по цене менее 1 000 долларов за гектар.

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