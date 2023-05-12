Землю накроет мощная четырехдневная буря: когда именно

Магнитные бури в мае 2023 - когда будут опасные дни в мае и как улучшить здоровье

Во второй половине апреля ожидается достаточно мощная магнитная буря. Самым острым днем будет 24 мая.

В общей сложности месяц не будет удивлять сильными вспышками на Солнце, которые будут влиять на атмосферу нашей планеты. Однако в период с 23 по 26 мая будет метеоудар мощностью 4-5 баллов.

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По данным Meteoagent, в мае ожидается несколько волн магнитных бурь разной мощности. В настоящее время люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцах и суставах и т.д.

С 12 по 22 мая магнитные бури будут мощностью 2 балла, то есть слабые. От 23 числа начнется обострение, а опасных дней будет четыре штуки.

Также 28 мая будет метеоудар мощностью в 4 балла, остальные дни будут спокойными.

Магнитные бури в мае 2023 - названы опасные дни в мае

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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