Землю накроет самая мощная за весь май магнитная буря: названы даты

Магнитные бури в мае 2023 – когда будет опасно и каких дат надо остерегаться до конца весны 2023

К концу весны Землю покроет мощная магнитная буря. В настоящее время люди жалуются на ухудшение самочувствия, в частности, головные боли, скачки давления и боль в суставах.

Из-за сильных вспышек на Солнце в мае будет пять опасных дней. Самыми острыми окажутся 24-25 мая, когда мощность магнитной бури составит 5 баллов.

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По данным Meteoagent, первый опасный период – с 23 по 26 мая. Далее – 28 мая.

До 22 мая магнитные бури будут достаточно слабыми – их мощность составит всего 2 балла. В основном люди не ощущают их влияние на себя.

Уже с 23 числа начнется обострение, которое продлится до 26 мая. В это время магнитные бури будут сильны 4-5 баллов.

Магнитные бури в мае 2023 – когда будет опасно и каких дат надо остерегаться до конца весны 2023

Однако расслабляться не следует, поскольку 28 мая ожидается метеоудар в 4 балла. Остальные дни будут спокойными.

Магнитные бури в мае 2023 – когда будет опасно и каких дат надо остерегаться до конца весны 2023

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Чтобы легко пережить опасные дни, следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:

полноценно питайтесь, употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме,

больше гуляйте на свежем воздухе,

остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков и физической усталости,

откажитесь от алкогольных напитков, курения, энергетиков,

меньше употребляйте кофе, крепкого чая.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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