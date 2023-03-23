'Зеркальная' дата 23.03.2023 принесет проблемы двум знакам зодиака: ошибка может дорого стоить

"Зеркальная" дата 23 марта 2023 года считается особенной из-за своей энергетики: в этот день важно спланировать все дела и минимизировать риски. Неприятности, которые случатся в этот день, могут стать причиной затяжной "черной полосы".

По словам астрологов, в зоне риска Рыбы и Стрельцы. Им нельзя торопиться с принятием решений и рисковать, иначе проблем не избежать.

Рыбы

Уроженцы знака зодиака могут допустить ошибку, о которой будут горько жалеть. Особенно осторожными нужно быть при подписании договоров и заключении финансовых сделок – риск денежных потерь очень велик. Не лучше будут обстоять дела на работе, возможны конфликты с коллегами и руководством. Рыбам стоит сдерживать свои эмоции и думать, прежде чем говорить. Это касается и отношений со второй половинкой – скандал может разгореться из-за мелочи.

Стрелец

Стрельцов ждет трудный день – все пойдет не так, как планировалось, с самого утра. Возможны поломки бытовой техники, авто, повышен риск ДТП. Уроженцы знака будут раздражительными и могут срываться на тех, кто попадет под руку. Им будет сложно найти общий язык с родными и коллегами, все будет выводить их из себя. Стрельцам лучше отказаться от покупок в этот день, риск стать жертвами обмана очень велик, ошибка сильно ударит по карману.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.